Stilista trovata impiccata, il Pg chiede condanna a 30 anni per l'ex compagno

"Marco Venturi va condannato a 30 anni" di carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio, la stilista 37enne trovata senza vita in piazza Napoli a Milano la mattina del 31 maggio del 2016.

Visto il rito abbreviato lo sconto di pena porta a una "richiesta di 30 anni"

E' la richiesta pronunciata dal sostituto procuratore generale Maria Vittoria Mazza. Per la pubblica accusa l'uomo è colpevole di omicidio, reato che va punito "con l'ergastolo", ma visto il rito abbreviato lo sconto di pena porta a una "richiesta di 30 anni", ben lontana dalla condanna a 6 anni inflitta in primo grado dal giudice Raffaella Mascarico per "morte come conseguenza di altro reato".