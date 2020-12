Stop al fumo ai tavolini all'aperto: ok dal Comune di Milano

Limitazioni al fumo di sigaretta nei dehors e tavoli all'aperto dei pubblici esercizi di Milano: approvato l'ordine del giorno promosso dal Partito democratico in consiglio comunale, collegato al regolamento sulla qualita' dell'aria che l'aula ha gia' approvato e che prevede a Milano lo stop al fumo all'aperto dal 2021, ad esempio a fermate dei mezzi pubblici, parchi e stadi e comunque nel raggio di 10 metri da altre persone. Con l'approvazione di questo ordine del giorno si fa un ulteriore passo dato che il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta ad "attivarsi, superata l'emergenza sanitaria, per promuovere una campagna di sensibilizzazione finalizzata a limitare il fumo nei dehors e nei tavolini all'aperto - come si legge nel documento - dei pubblici esercizi, riconoscendo con uno specifico bollino 'smoking free' tutti i locali che decideranno di aderire a questa campagna".