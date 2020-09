Milano

Malpensa Stop voli per Fiumicino, Fontana: "Vogliono mettere in difficoltà Malpensa" In merito alla sospensione dei voli Alitalia della tratta Malpensa-Fiumicino a partire dal primo ottobre, il governatore lombardo Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, ha dichiarato: "Per Malpensa e' la solita vecchia storia che ritorna - ha detto Fontana - ogni volta che Malpensa ricomincia a volare con forze, con capacita', con iniziative proprie mai dovute ad aiuti che arrivino da Roma, immediatamente si cerca di creare a Malpensa delle difficolta'". "Questa e' una cosa che e' assolutamente inaccettabile ed e' un ulteriore attacco, offesa nei confronti del sistema aeroportuale lombardo - ha concluso Fontana - e nei confronti di Malpensa, che e' l'aeroporto che piu' ha possibilita' di avere un mercato, avere rotte, continua a ripartire nonostante questi continui tentativi di metterla in difficolta'"