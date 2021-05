Storari ha chiarito sua posizione con pm: "Gli stanno buttando fango addosso"

"La posizione del dottore Storari e' stata da lui chiarita". Lo ha detto il suo legale, Paolo Della Sala, uscendo dalla Procura di Brescia dopo l'interrogatorio durato quasi quattro ore del pm di Milano, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso sui verbali resi dall'avvocato siciliano Piero Amara, in cui si parla dell'esistenza di una presunta loggia massonica denominata 'Ungheria'. "Non posso certamente parlare del contenuto di quanto dichiarato", ha aggiunto il legale.

In questa vicenda e' stato "anche buttato inutilmente fango addosso a una persona che non lo merita", ha detto l'avvocato Paolo Della Sala,dopo l'interrogatorio del pm di Milano in Procura a Brescia, facendo riferimento a quanto dichiarato su "fonti aperte" sul caso dei verbali secretati resi dall'avvocato siciliano Piero Amara, in cui si parla dell'esistenza di una presunta loggia massonica denominata 'Ungheria'. In riferimento alla consegna dei verbali a Milano nell'aprile 2020 da parte di Storari all'allora consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, l'avvocato Della Sala ha precisato che: "Valutare la prospettiva solo su quanto accaduto molto tempo dopo, facendo in qualche misura ricadere gli effetti di quanto accaduto su quanto invece uno (Storari, ndr) intendeva fare quasi un anno mezzo prima mi sembra un procedimento logico e concettuale profondamente sbagliato".

"Mi baso su quanto pubblicamente e' stato gia' dichiarato, la prospettiva e' quella di rivolgersi alla persona che assumendosene anche una responsabilita' pubblica, ha detto che si sarebbe assunto la responsabilita' di questo fatto". Cosi' l'avvocato Paolo Della Sala ha spiegato quale fosse intenzione del suo assistito Paolo Storari quando nel aprile del 2020 consegno' a Milano all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo i verbali secretati resi dall'avvocato siciliano Piero Amara, in cui si parla dell'esistenza di una presunta loggia massonica denominata 'Ungheria'. "E quindi - ha aggiunto il difensore - da questo punto di vista anche solo indipendentemente dal giudizio giuridico c'e' un tema di giudizio etico che va inquadrato e compreso. Questo - ha chiosato Della Sala - e' un punto molto rilevante cosi' la smettiamo di avere giudizi anche espresso un po' a 'capocchia'".