Strage di Erba, il pg di Milano: "Le prove erano debolissime"

Il sostituto Pg di Milano, Cuno Tarfusser, intervistato da Bruno Vespa a '5 minuti' su Rai uno, ribadisce la convinzione che sia necessaria la revisione del processo per la Strage di Erba che ha visto la condanna definitiva dei coniugi Rosa Bazzi e Olindo Romano. "Ritengo - ha spiegato il magistrato - che le prove che all'epoca hanno portato all'ergastolo, non giustifichino la dichiarazione di colpevolezza. In 15 anni la scienza e la tecnica si sono sviluppate piu' della giurisdizione. Gia' allora le prove erano debolissime, se si puo' parlare di prove, poi ci sono stati sviluppi tecnologici tali che gettano una luce completamente nuova sulle prove".