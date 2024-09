Strage nel magazzino in fiamme di via Cantoni: l'identikit del sospettato estorsore

Strage nel magazzino in fiamme di via Cantoni: l'identikit del sospettato estorsore

L'inchiesta sull’incendio di via Cantoni, che ha strappato la vita a tre giovani ragazzi, sembra essere giunta a una svolta. Le indagini si concentrano su un possibile collegamento con un'estorsione avvenuta poche ore prima della tragedia. Tra le vittime del rogo, scoppiato il 12 settembre scorso, c'erano An Pan, 24enne designer, e due fratelli, Yinjie Liu, 17 anni, e Yindan Dong, 18 anni. I tre si trovavano nell'emporio, che fungeva anche da magazzino, quando sono stati intrappolati dalle fiamme e non hanno avuto scampo. Il sospetto è che l'incendio sia stato doloso, con il piromane che avrebbe dato fuoco all’edificio attraverso un lucernario, usando un’impalcatura vicina per entrare o lanciare materiale infiammabile all'interno.

L’identikit dell'estorsore piromane creato con l’Intelligenza Artificiale

Le indagini hanno preso una piega importante grazie a un identikit elaborato dalla comunità cinese, utilizzando l'intelligenza artificiale. Il ritratto mostra un uomo con capelli ricci castano chiaro, sopracciglia folte e una barba leggera. Questo individuo avrebbe minacciato i genitori del titolare dell'emporio con un coltello, chiedendo 20mila euro il giorno prima del rogo. L'immagine è stata consegnata ai carabinieri dal proprietario stesso, che aveva subito denunciato l’estorsione. Gli investigatori stanno verificando se questo sospetto sia la stessa persona vista allontanarsi dalla scena del crimine, immortalata dalle telecamere di sorveglianza, e se il tentativo di estorsione sia collegato all’incendio doloso.