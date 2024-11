“Strategie per la transizione climatica: città e territori protagonisti”, il primo grande evento di Fondazione Cariplo sulla crisi climatica

La crisi climatica rappresenta una emergenza su scala globale che non si può più sottovalutare. Ma quali sono le azioni concrete che i territori possono mettere in campo per contrastarla? E quali gli approcci strategici più efficaci per comunicarla? Questi i due grandi temi che Fondazione Cariplo approfondirà nel suo convegno dal titolo “Strategia per la Transizione Climatica: città e territori protagonisti”, in programma lunedì 2 dicembre dalle 9.30 alle 17.45 presso il MEET Digital Culture Centre di Milano.

Sorlini (Cariplo): "Un impegno concreto per il clima"

“Fondazione Cariplo si impegna da anni per sostenere la transizione climatica, favorendo azioni concrete e strategie innovative nei territori. Quello di oggi è il primo grande evento di Fondazione sulla crisi climatica, un segnale forte del nostro impegno: una giornata di confronto e di dialogo aperto tra esperti, istituzioni e comunità, per condividere esperienze nazionali e internazionali di successo – commenta Claudia Sorlini, Vicepresidente di Fondazione Cariplo -. Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo e solo attraverso la collaborazione e il coinvolgimento attivo di tutti gli attori sul territorio possiamo aspirare a soluzioni efficaci e durature. È importante sostenere processi di cambiamento che proteggano l’ambiente e migliorino la qualità della vita per le generazioni presenti e future.”

Un palinsesto ricco di esperienze e dibattiti: progetti e best practice a confronto

La giornata, moderata da Maurizio Melis, giornalista e conduttore di Radio 24, prevede un palinsesto ricco di casi di studio locali e internazionali, sessioni tecniche tra esperti di rilievo e dibattiti con giornalisti, ricercatori e attivisti. Il discorso di apertura sarà affidato all’esploratore Alex Bellini. Successivamente, nel programma della mattinata, si entrerà nel dettaglio del progetto F2C – Fondazione Cariplo per il Clima e delle Strategie di Transizione Climatica che la Fondazione supporta attraverso la Call for Ideas Strategia Clima: in questo contesto il focus sarà sulle due Strategie che coinvolgono la Comunità Montana Valli del Verbano (“Bosco Clima”) e il Comune di Brescia (“Un Filo Naturale”). Inoltre, ci sarà un momento dedicato al confronto con iniziative analoghe a livello internazionale e nazionale in cui enti e città si impegnano a realizzare progetti per il contrasto al cambiamento climatico con importanti azioni sistemiche: tra queste, i casi Prato Carbon Neutral dell’omonima città toscana, Citizen Initiatives Drive Climate Action di Barcellona, OASIS di Parigi e le attività sostenute dalla Fondazione filantropica danese Realdania.

Nella seconda parte della mattinata si approfondirà il ruolo delle istituzioni scientifiche e locali nella transizione climatica alla presenza di alcuni esponenti di importanti enti e progetti direttamente coinvolti quali ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Università Iuav di Venezia, Comune di Milano, Regione Lombardia e Forestami, iniziativa che si propone di coinvolgere cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende nella responsabilità di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della Città metropolitana di Milano.

Comunicare l’urgenza del cambiamento climatico

Le sessioni del pomeriggio saranno invece dedicate al grande tema della comunicazione. Ad aprire i lavori l’intervento di George Marshall, Climate Communications Specialist, che illustrerà come comunicare efficacemente l'urgenza di agire nell'ambito del cambiamento climatico a quei soggetti che si mostrano non sensibili o disinteressati al tema. Seguiranno due tavole rotonde che vedranno figure autorevoli dialogare e dibattere tra loro: Giorgio Vacchiano, Docente in gestione e pianificazione forestale - Università di Milano; Serena Giacomin, Climatologa e Presidente dell'Italian Climate Network; Mauro Buonocore, Head of communications CMCC; Giacomo Talignani, Giornalista de La Repubblica; Andrea Ghianda, Head of communications ECCO; sul fronte dell’attivismo si confronteranno Giovanni Ludovico Montagnani, Ingegnere e attivista per il Clima, Sofia Pasotto, Attivista per il Clima, Lagash, Bassista dei Marlene Kuntz e ideatore del progetto Karma Clima e Giovanni Mori, Ingegnere energetico e attivista per il Clima.

Momenti immersivi tra ironia e riflessione

Il tutto accompagnato dalla mostra immersiva “F2CLICK. Obiettivo Clima” che raccoglie gli scatti vincitori del concorso fotografico lanciato lo scorso anno da Fondazione Cariplo con lo scopo di raccontare attraverso l’obiettivo i segni del cambiamento climatico visti con gli occhi di chi vive il territorio. A chiusura, un altro momento conviviale con lo spettacolo di stand-up comedy di Fill Pill, comico e divulgatore ambientale che porterà il pubblico a riflettere sul cambiamento climatico attraverso la sua ironia scherzosamente seria.

Per prenotare il proprio posto, occorre registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-strategie-per-la-transizione-climatica-citta-e-territori-protagonisti-1064204076039

L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 0,625 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n. 162/2022 e con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Riconosciuti 4cfp agli Architetti.