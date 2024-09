Strozzato da boccone muore al Palio di Sondrio tra il pubblico

Un malore, quasi sicuramente imputabile al soffocamento per un boccone di un panino andato di traverso, è stato fatale per Vittorio De Marzi, 44 anni, molto conosciuto a Sondrio per il suo lavoro in piscina e il volontariato tra i City Angels. L'uomo è andato in ipossia dopo la conclusione della terza serata del Palio delle contrade nel capoluogo della Valtellina. In quel momento assisteva all'evento sulle tribune della centralissima piazza Garibaldi tra i contradaioli di Brigata Orobica, della quale faceva parte.

Boccone di traverso al Palio di Sondrio, morto in ospedale

L'immediato intervento di altri partecipanti al Palio con la collaborazione di spettatori con esperienza medica e altri soccorritori, così come quello degli organizzatori della Pro loco che avevano a disposizione il defibrillatore sono valsi a poco. De Marzi non ha mai ripreso conoscenza anche dopo l'intervento del personale di Areu, giunto in piazza Garibaldi con un'auto medica, supportato da un'ambulanza della Croce rossa. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. La morte è stata dichiarata in ospedale a mezzanotte. Il Palio oggi si ferma per lutto cittadino e gli organizzatori stanno ora valutando la possibilità di annullare la manifestazione.