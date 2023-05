Studentessa 19enne palpeggiata su un bus di Monza: fermato

Un uomo di 36 anni, egiziano, e' stato sottoposto a fermo per violenza sessuale per un'aggressione commessa a Monza ai danni di studentessa universitaria di 19 anni. L'episodio e' successo intorno alle 14 di ieri quando su un autobus di linea dalla Stazione di Sesto San Giovanni diretto Monza l'uomo, dopo aver avvicinato e rivolto apprezzamenti alla giovane, l'ha aggredita sessualmente palpeggiandola nelle parti intime. La 19enne e' riuscita a scappare scendendo alla fermata di via Cavallotti dove ancora in stato di Shock ha bloccato una volante della questura. Nell'arco di circa dieci minuti, gli agenti hanno intercettato una persona corrispondente alla descrizione fornita dalla 19enne sia per abbigliamento che per corporatura. L'uomo e' stato identificato in un 36enne, con un precedente per reati contro il patrimonio e titolare di un permesso di soggiorno scaduto e con richiesta di rinnovo a Pavia. Iscriviti alla newsletter