Sud Milano invaso dalla Poppilia, M5S: "Regione intervenga"

Anche nel sud Milano, come diverse aree della Lombardia, risulta in atto un’invasione della PopIllia japonica, un insetto che infesta i prati nutrendosi delle radici e distrugge, così, la vegetazione.

“È necessario intervenire immediatamente per disinfestare la zona in quanto l’insetto, attaccandosi a piante spontanee, di pieno campo, ornamentali e forestali determina defogliazioni e distruzione dell’albero e dei fiori”, dichiara Di Marco Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“Le segnalazioni di disagi arrivano da ogni parte e pertanto, attraverso un accesso agli atti alla Direzione regionale competente, ho chiesto quali provvedimenti o azioni di contenimento, anche straordinarie, siano stati presi in merito e quali risorse siano state messe a disposizione. Già lo scorso settembre 2020 avevo depositato un atto per chiedere quali fossero le intenzioni di Regione per debellare questo insetto ma non ho mai ricevuto risposta. Le nostre richieste sono state ignorate e oggi ci troviamo davanti a un grave problema per la nostra vegetazione. Anche nella seduta di bilancio di dicembre 2020 ho proposto un emendamento in cui chiedevo di stanziare ulteriori risorse destinate al contenimento della Popillia japonica, anche per individuare strategie di controllo ancor più efficaci di quelle già attuate dal Sistema Fitosanitario regionale a basso impatto ambientale. La maggioranza ha però bocciato questa proposta. Intanto, il territorio del Sud Milano e non solo sta soffrendo gravemente questa problematica ma ancora la soluzione è lontana. Continuerò, quindi, a chiedere risposte per salvaguardare il territorio”.