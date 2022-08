Suicidio assistito, Cappato iscritto nel registro degli indagati

Suicidio assistito, Cappato nel registro degli indagati

Marco Cappato e' stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Milano. Ieri era andato ad autodenunciarsi in una caserma milanese per aver accompagnato Elena, malata terminale di cancro ma ancora autosufficiente, a morire in Svizzera con il suicidio assistito.

Cappato, la solidarietà di Europa Verde: "Italia in ritardo sui diritti civili"

Europa Verde esprime la sua solidarieta' a Cappato e sottolinea: "Siamo indignati per i ritardi che l'Italia continua ad accumulare in merito ai diritti civili". Tanti gli attestati di solidarieta' anche sui social. La questione del fine vita resta tra le piu' divisive in Italia. La Chiesa, che ha sempre ribadito la sua contrarieta' all'eutanasia e al suicidio assistito, chiedendo piuttosto l'applicazione delle cure palliative, oggi mostra pero' un atteggiamento piu' vicino alle persone che si trovano a fare queste scelte.