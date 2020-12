Suora muore investita mentre va a portare un pasto caldo a un povero

Morta mentre andava ad aiutare un povero, portandogli un pasto caldo. E' la storia della "suorina Assunta", investita sulla sua bicicletta sabato pomeriggio a Milano, in via Grassi, periferia nord della citta'. A raccontare la sua storia e' stato Fabio Galesi, assessore Pd di zona 8 a Milano, che in un post l'ha ricordata cosi': "Ci sono persone che nel silenzio si spendono molto per il prossimo. Questa era la 'suorina Assunta', cosi' tutti la chiamavano dove viveva, nelle case popolari di Via Cittadini Zoagli. Come tutte le sere si recava sotto al ponte per portare un pasto caldo al senzatetto che da anni vive li'. Nel ritornare a casa purtroppo una macchina l'ha investita". Suor Maria Assunta Porcu, sarda di origine, 63 anni, faceva parte di una congregazione di Appiano Gentile (Como), ma viveva in un quartiere popolare al confine nord di Milano. "La suorina Assunta - prosegue Galesi - era una figura di riferimento del quartiere di Quarto Oggiaro, ma non solo, una persona devota nell'aiutare il prossimo".