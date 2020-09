Supercoppa di basket, la Lombardia riapre i palazzetti al pubblico



Puo' tornare anche in Lombardia il pubblico a seguire le partite della Supercoppa di basket: il presidente della Regione Attilio Fontana ha infatti firmato un'ordinanza che consente l'uso degli impianti al massimo al 25% della loro capienza. L'ordinanza, valida fino al 15 settembre 2020, "consente la presenza del pubblico nelle partite di basket della 'Supercoppa Italiana 2020' che si svolgeranno presso 'Mediolanum Forum - Milano', 'Enerxenia Arena - Varese', 'PalaLeonessa - Brescia', 'PalaBancodesio - Desio', 'PalaRadi - Cremona'". Dovra' essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 C, gli spettatori dovranno indossare la mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto, sia al chiuso che all'aperto e dovra' essere garantito il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno un metro tra testa e testa, anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.