Suppletive Monza, il via libera tra le polemiche: il Pd appoggia Marco Cappato

Marco Cappato avrà l'appoggio del PD alle elezioni suppletive di Monza. Elly Schlein ha sciolto le riserve non senza scatenare le polemiche tra le fila territoriali del partito.

Il leader dell'Associazione Luca Coscioni ha già incassato l'appoggio di Azione, +Europa, Verdi e Sinistra italiana

L'annuncio è stato dal dal responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi, dopo che nei giorni scorsi il dibattito interno si era inviammato a causa della lettera dei sindaci Dem alla segretaria Elly Schelin che chiedevano una candidatura del territorio. Marco Cappato nel fine settimana ha raccolto le firme necessarie a presentare la candidatura, che deve essere depositata lunedì prossimo 18 settembre, ed ha anche avuto una serie di incontri pubblici a Monza e in alcuni dei principali comuni delle Brianza.

La scelta, anche se condivisa dalla segreteria, non sarà pacifica dipende non solo dall'ostilità del partito territoriale, ma anche dal profilo di Cappato

Che il partito locale non faccia salti di gioia era noto, anche perché venerdì scorso i sindaci Dem del collegio avevano reso pubblica una lettera alla segretaria Schlein in cui chiedevano "una candidatura che sia manifesta espressione dell'impegno politico e della ricchezza e dell'esperienza del centrosinistra in Brianza" dove ci sono "molti profili di persone di valore da potere mettere a disposizione della comunità".

Ma Taruffi ha spiegato i motivi della scelta: "Il Pd, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto di privilegiare l'alleanza più larga possibile. Per questo anche se avremmo potuto presentare autorevoli candidature espressione del Pd locale, abbiamo ritenuto di non frammentare lo schieramento che si oppone alla destra ed appoggiare la candidatura di Marco Cappato". Che la scelta, anche se condivisa dalla segreteria, non sarà pacifica dipende non solo dall'ostilità del partito territoriale, ma anche dal profilo di Cappato, dalle sue battaglie, non proprio gradite all'area cattolica per le iniziative sull'eutanasia, e alle femministe Dem per le proposte sulla maternità surrogata. E Simona Malpezzi, senatrice Dem brianzola ha chiosato: "si è persa una occasione".

Schlein a un certo punto aveva anche pensato di convocare le primarie per riuscire a far passare questa scelta presso il Pd locale. Ma gli altri sponsor di Cappato non erano della stessa opinione. L’esponente radicale, infatti, è già appoggiato da Azione di Calenda (il primo a fare un endorsement nei suoi confronti) e da +Europa di Riccardo Magi. E, del resto, lo stesso candidato, che pure aveva chiesto esplicitamente l’appoggio del Pd, non sarebbe stato della partita. Perciò Schlein ha deciso di forzare e di imporsi con i dirigenti dei dem locali. Cappato, che quindi sfiderà il candidato di centrodestra Adriano Galliani, ringrazia: "Sono grato al Pd, scelta generosa e coraggiosa. Sapremo fare tesoro delle differenze, le trasformeremo in ricchezza». Lunedì la leader ha dato incarico al fido Igor Taruffi, responsabile organizzativo del partito, di annunciare ai colleghi di quel collegio che il candidato era Cappato.