Svolta di Calenda anche su Milano: tutti insieme. Lista unica con IV e civici

Svolta di Calenda anche su Milano: tutti insieme. Lista unica con Italia Viva e Alleanza Civica



Si riduce automaticamente il "numero" totale di liste a supporto di Beppe Sala. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano durante il webinar organizzato da L'Avanti, Carlo Calenda avrebbe sciolto definitivamente il nodo, annunciando che in tutta Italia verranno fatte liste unitarie di riformisti. Insomma, così come auspicato dal leader di Alleanza Civica Franco D'Alfonso, una delle "gambe" della compagine riformista milanese, e soprattutto da Sergio Scalpelli, a Milano non ci dovrebbe essere una lista di Azione separata dalle altre. Tra l'altro nei prossimi giorni il sindaco di Milano Beppe Sala dovrebbe ricevere il comitato promotore formato da Alleanza Civica, il gruppo de L'Avanti, Daniela Mainini, Italia Viva e ovviamente Gianfranco Librandi, in questo frangente grande tessitore avanti e dietro le quinte. A questo punto si ipotizza il coinvolgimento dall'inizio degli uomini e delle donne di Carlo Calenda. Rimane in forse la presenza di +Europa. Pare che Lorenzo Lipparini stia propendendo per una lista di rappresentanza, solitaria, ma c'è chi scommette che rientrerà nel gruppone al centro. La svolta arriva anche dopo la decisione di Beppe Sala di non imbarcare il Movimento 5 Stelle al primo turno, anche se c'è da scommetterci che il gruppo di Stefano Buffagni (ex viceministro allo Sviluppo Economico pentastellato) potrebbe appoggiare il candidato sostenuto dal Pd fin dal primo turno.



IL COMUNICATO DI MILANO IN AZIONE:

“NO CALDERONI. CI SIAMO, APRENDO LE PORTE ALLA SOCIETÀ CIVILE E A CHI CI È AFFINE”.

Il Partito fondato da Carlo Calenda, Azione, a Milano c'è e conferma il suo impegno e volontà di scendere in campo per le prossime elezioni. Milano in Azione smentisce la voce per cui confluirà in un listone liberale misto. Così dichiarano il Consigliere Regionale Niccolò Carretta e Giulia Pastorella, esponente milanese del Comitato Promotore Nazionale con delega all'Innovazione digitale: “Per una visione sul futuro della Città il più possibile plurale, Milano in Azione aprirà un confronto sulla sua lista e il suo logo a chi ci è più vicino e affine per unire le nostre forze, senza snaturare il nostro progetto di città che deve essere riconoscibile agli elettori. Per una Milano bella, innovativa, europea, inclusiva e attenta a chi lavora e produce."