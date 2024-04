Swarovski, nuovo store da 550 metri quadri in Duomo a Milano

Nuovo flagship store per Swarovski in piazza Duomo 31 a Milano. Si tratta di una boutique da 550 metri quadri e da quattro vetrine, distribuita su tre piani. All'interno non solo gioielli in cristallo, orologi, occhiali cristallizzati ma anche home decor e prodotti in edizione limitata realizzati esclusivamente per il negozio milanese, come riferisce Pambianco News.

"Tutto l'universo Swarovski nello store di Milano"

“Si può vedere tutto l’universo Swarovski e, per la prima volta a mondo, è presente uno shop in shop su strada di Swarovski Created Diamonds tutto bianco. L’elemento del colore è molto forte, abbiamo portato le cinque nuance del brand creando un’alchimia particolare ideata insieme alla direttrice creativa globale Giovanna Engelbert“, ha dichiarato Michele Molon, chief commercial officer di Swarovski.

Al piano -2 in esposizione alcuni pezzi del Creators Lab di Marina Raphael, Aquazzura, Abc, Liberal Youth Ministry e Golden Goosee e l'esposizione di creazioni di giovani designer milanesi ed europei che incorporano i cristalli Swarovski nelle loro opere nell'ambito dello Young Talent Program.

L'impulso del nuovo direttore creativo Engelbert

Il nuovo store nasce sotto l'impulso del nuovo direttore creativo Engelbert, il cui arrivo, ha spiegato Molon, "ha significato un ripensamento importante degli store Swarovski, lo scorso anno abbiamo trasformato mille punti venditi in un anno, abbiamo 6mila punti vendita tra multimarca e monomarmam l’idea è completare il restyling nei prossimi tre anni. Quello di Milano è un format speciale elaborato per il flagship di Zurigo e poi replicato a Shanghai e New York". Al taglio del nastro anche il CEO di Swarovski Alexis Nasard, Giovanna Engelbert e la top model Bianca Balti.