Tagli ai treni Trenord, Assessore Lucente: "Solo fake news"

Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Lombardia, risponde duramente alle recenti dichiarazioni sulla presunta riduzione delle corse ferroviarie. Lucente denuncia come “fake news” le voci su tagli a 250 corse, sottolineando l’assenza di qualsiasi dichiarazione ufficiale da parte della Regione Lombardia su ipotetiche riduzioni del servizio. "Sarei curioso di sapere da dove provengono queste informazioni" ha dichiarato Lucente, ribadendo che sarebbe bastato consultare l’assessore per chiarire il falso allarme.

Obiettivo miglioramento, non riduzione del servizio

Lucente evidenzia che Regione Lombardia, insieme a Trenord e RFI, ha avviato una serie di tavoli di confronto volti a migliorare il servizio, grazie anche a interventi infrastrutturali in corso. "Stiamo lavorando a una razionalizzazione mirata del servizio" spiega, "per decongestionare i binari e soprattutto il nodo di Milano, garantendo un servizio più adeguato e fluido". Attualmente, sui binari lombardi viaggiano 3.400 treni ogni giorno, compresi quelli regionali, suburbani, interregionali, a lunga percorrenza e merci. "Diffondere notizie infondate," conclude Lucente, "non fa che danneggiare il sistema e alimentare inutili preoccupazioni tra i cittadini."