Tangenti e appalti truccati sulle metro di Milano: arrivano altre condanne

Corruzione, turbativa d’asta, peculato, abuso d’ufficio e falso in otto forniture di sistemi di segnalamento della metropolitana milanese. Al termine dell'udienza preliminare celebrata oggi dalla giudice Natalia Imarisio a seguito dell'inchiesta condotta dal pm Giovanni Polizzi si è giunti al patteggiamento di due anni per Siemens Mobilit Ceit spa, così come per il referente in Siemens del settore vendite Rudolf Unverzagt e per il suo project manager italiano Camillo Gallizioli che patteggiano 2 anni. Per Alessandro Bevilacqua — all'epoca dei fatti manager di Engineering Ingegneria Informatica spa (società poi archiviata) tre anni con rito abbreviato. Come riporta il Corriere, patteggiamenti da 6 mesi a 2 anni per altre 18 persone e 4 società. Le aziende Ivm srl e Mad System srl condannate in rito abbreviato a non trattare appalti pubblici per 4 anni (più 200mila e 120mila euro di sanzioni). Ed altri due dipendenti Atm (Stefano Crippa e Gianluca De Lucia) che patteggiano 2 anni.

Quindi tre anni e quattro mesi patteggiati da Sergio Vitale e tre anni da Domenico Benedetto, manager di Ivm. Glenair Italia spa ha patteggiato 30mila euro di sanzione dopo averne risarciti 200mila, così come patteggiamenti hanno scelto GI.L.C. Impianti (il cui manager Piergiorgio Colombo ha concordato 2 anni), la società consulente Link Consulting Partners (il cui manager Edoardo Lupi ha patteggiato 2 anni) e Ctf Impianti srl (2 anni per Marco Chianese). Due anni di pena concordata anche per l’intermediario Spiridione Buchagiar.

Il funzionario di Atm Bellini aveva patteggiato cinque anni

Il capoarea Atm Paolo Bellini aveva già patteggiato cinque anni e un milione di euro tra sanzioni, confische, e risarcimenti alle parti civili ovvero Atm e Comune di Milano. L'inchiesta ha fatto luce su un giro di tangenti e appalti truccati riguardanti la fornitura dei sistemi di segnalamento della metropolitana milanese. L'allora responsabile dell'unita' amministrativa tecnica complessa sugli impianti di segnalamento e automazione delle linee 1, 2, 3 e 5 di Atm Paolo Bellini era considerato il 'dominus' del sistema che vedeva coinvolti anche manager di Alstom, Siemens e Ansaldo-Hitachi su almeno otto gare d'appalto, tra cui quella da oltre 100 milioni per il sistema di segnalamento della linea M2, finite al centro dell'indagine "Subway". Dopo essere finito in carcere il 23 giugno 2020 Bellini aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti facendo le prime ammissioni 'cristallizzate' poi nell'incidente probatorio davanti al gip.