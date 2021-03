Tangenti Eni: assolti tutti gli imputati, il fatto non sussiste

Sono stati tutti assolti perche' "il fatto non sussiste" i 15 imputati nel processo Eni-Nigeria, accusati di corruzione internazionale relativamente ai diritti di esplorazione del giacimento Opl245. A deciderlo e' stata la settima sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Marco Tremolada, dopo oltre 6 ore di camera di consiglio; il dispositivo della sentenza e' stato letto nell'aula appositamente creata alla Fiera di Milano. Assolti dunque l'attuale a.d. di Eni, Claudio Descalzi, e l'ex numero uno, Paolo Scaroni e di conseguenza anche le due societa' imputate nel processo: Eni e Shell. L'indagine condotta dalla Procura di Milano (dall'Aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Sergio Spadaro) puntava a dimostrare il pagamento di una maxi-tangente da 1 miliardo e 92 milioni ai politici per l'ottenimento del blocco petrolifero. Fra gli imputati loltre a Descalzi e Scaroni, c'erano l'ex ministro del Petrolio della Nigeria, Dan Etete, oltre a quattro ex manager di Shell, ex dirigenti di Eni e alcuni intermediari. Fra questi Roberto Casula, ex capo divisione esplorazioni di Eni, Vincenzo Armanna, ex vicepresidente di Eni Nigeria, Ciro Antonio Pagano, all'epoca dei fatti managing director di Nae, Emeka Obi, avvocato che avrebbe fatto da intermediario nell'operazione, e Luigi Bisignani, anch'egli considerato mediatore.

Tangenti Nigeria: legale, restituita a Descalzi reputazione

"Dopo tre anni di processo, tante udienze, dopo aver analizzato migliaia di documenti finalmente oggi a Claudio Descalzi e' stata restituita la sua reputazione professionale e a Eni il suo ruolo di grande azienda della quale l'Italia deve essere orgogliosa". Cosi' l'avvocato Paola Severino, che, nel processo Eni-Nigeria a Milano, ha sostenuto la difesa dell'a.d. di Eni ha commentato la sentenza di assoluzione con formula piena del suo assistito e degli altri 14 imputati (comprese le societa' Eni e Shell).