ATM, Majorino: "Come è potuto accadere? Servono spiegazioni"

"Dico la mia opinione non richiesta su ATM - scrive Pierfrancesco Majorino, europarlamentare PD ed ex assessore alle Politiche Sociali di Milano, sul suo profilo Facebook - A me non pare una piccola vicenda. Cioè: magari è circoscritta a qualche malfattore. Ma chi dirige l'azienda da molti punti di vista più importante della città si deve porre una domanda "come è potuto accadere?". E deve pure fornire delle spiegazioni su questo punto essenziale." "Stiamo parlando di vicende concentrate negli ultimi anni e che poi arrivano perfino al 2006. Non so se mi spiego", conclude Majorino.