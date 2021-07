Tappa in Costa Smeralda per l'astro-tour di Massimo Giannone

Il tour 2021 di Massimo Giannone fa tappa in Costa Smeralda e precisamente mercoledì 28 luglio da Chez Panin a Marina dell’Orso Poltu Quatu. Dopo il successo della prima tappa a Madonna di Campiglio ci sarà ancora un’astro-cena e incontri di coaching individuali per un weekend con gli astri. Appuntamenti per entrare in connessione con se stessi grazie alla conoscenza degli astri e della loro influenza. Protagonista è l’astro coach e percettivo Massimo Giannone, da anni uno dei professionisti più importanti e riconosciuti nel nostro Paese.

Catanese d'origine, Gemelli ascendente Cancro, da molti anni vive e lavora a Milano. Fin da giovane inizia ad approfondire la Storia dei Tarocchi, L'Astrologia e i King, che lo aiutano ad affinare le sue capacità percettive. Ha curato l’oroscopo settimanale per “IL” de il “Sole24Ore” e per “Gioia!”. È spesso ospite di numerose trasmissioni TV ed è intervistato frequentemente - per le sue previsioni - da diverse testate nazionali.

Ha creato nel 2018 la famosa formula registrata “astrococktail” e “astrocene” con un format unico che unisce i locali più esclusivi d’Italia al coaching astronomico. È partner di brand di moda e di beauty del calibro di Maliparmi e la Prairie.

Il suo approccio si basa sullo studio dell’io in rapporto al segno zodiacale, con una chiave interpretativa percettiva, volta a fornire un consiglio per rinascere ed essere più sicuri di se stessi.