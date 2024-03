Taxi: Comune Milano, pronto bando per 450 nuove licenze

L'assessora Censi: "Pronti a pubblicare il bando per nuove licenze"

"Da tempo ci siamo posti il tema del servizio taxi e delle relative licenze e abbiamo lavorato per aumentarle: tanto che ormai siamo pronti a pubblicare il bando per 450 nuove licenze e seconde guide". Lo ha dichiarato l'assessora alla Mobilita' del Comune di Milano Arianna Censi a proposito della segnalazione che l'Antitrust ha mandato a Milano, Roma e Napoli 'bacchettando' le amministrazioni per alcune criticita' del servizio, tra cui la strutturale insufficienza dei permessi e l'inerzia dei Comuni nel richiedere alle cooperative taxi i dati utili a valutare il tasso di evasione delle richieste.

Censi: "Risposte parziali sull'efficienza del servizio"

"Per quanto riguarda poi i dati sull'efficienza del servizio, da oltre un anno li abbiamo chiesti a tutti i rappresentanti dei tassisti nelle sedi opportune, finora abbiamo ricevuto solo risposte molto parziali. Le richieste da parte del Comune in questo senso non mancano, mancano le risposte", ha precisato Censi