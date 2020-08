Teatro Piccolo senza direttore: altra fumata nera nel cda

Teatro Piccolo, altra fumata nera al consiglio di amministrazione e la struttura resta senza teatro: scaduto ieri il mandato di Sergio Escobar, alla guida per 22 anni. Ma dopo oltre cinque ore di riunione non si è trovato ancora l'accordo sul suo successore. Questa la nota: "Il consiglio d'amministrazione si e' oggi riunito per la valutazione delle candidature precedentemente individuate per la direzione del Piccolo Teatro di Milano, a seguito di un lungo e trasparente processo di selezione, attuato attraverso la raccolta di curriculum e idee progettuali e concluso da colloqui personali. Da tale confronto non e' emersa una linea condivisa da tutto il consiglio, come espressamente auspicato da un consigliere, secondo la tradizione del Piccolo, e si e' dunque deciso di rinviare il confronto ai prossimi giorni".

Le posizioni restano a quanto pare distanti tra Regione Lombardia da una parte e Comune di Milano e Ministero dall'altra. In lizza attualmente Antonio Calbi, ex direttore dello spettacolo dal vivo del Comune di Milano, poi direttore del Teatro di Roma, attualmente direttore di Inda, l'Istituto nazionale del dramma antico che gestisce il Teatro greco di Siracusa su cui punta la Regione; Rosanna Purchia, ex sovrintendente del San Carlo di Napoli ed ex manager del Piccolo, nome gradito al Comune di Milano; Filippo Fonsatti, direttore del teatro stabile di Torino che porterebbe con se' Mario Martone; e Marco Giorgetti del teatro della Toscana. Ma già nei giorni scorsi il sindaco Beppe Sala ha suggerito l'ipotesi di allargare la rosa ad altre candidature.