Telecamere e fototrappole a Lainate e Rho: la lotta contro l'abbandono di rifiuti

La Città metropolitana di Milano ha avviato un progetto sperimentale per contrastare l’abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali SP 300 e SP 109. Sono state installate 11 postazioni di videosorveglianza, con nove telecamere OCR per la lettura delle targhe e dieci telecamere per il monitoraggio generale. In aggiunta, sono state posizionate quattro fototrappole in aree a rischio. L'investimento supera i 140mila euro e fa parte di uno "Schema di accordo di collaborazione" con Regione Lombardia e altre province. Le informazioni raccolte saranno a disposizione della Polizia locale di Lainate e Rho per convalidare infrazioni e sanzionare i trasgressori.

Collaborazione e innovazione per strade più sostenibili

La consigliera delegata alle infrastrutture, Daniela Caputo, ha sottolineato l’importanza di questi investimenti strategici per migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle strade gestite dalla Città metropolitana di Milano. Questo progetto rappresenta un esempio di come la collaborazione tra istituzioni possa rispondere concretamente alle esigenze delle comunità locali. L’obiettivo è rendere la rete stradale più moderna ed efficiente, supportando lo sviluppo della mobilità e la competitività del territorio. Il progetto, realizzato in collaborazione con le municipalità di Lainate e Rho, integra i nuovi sistemi con quelli già esistenti, dimostrando l’efficacia delle sinergie istituzionali.