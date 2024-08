Tempi di vendita degli immobili: Milano si conferma la più "veloce" con meno di 3 mesi

Tempi di vendita degli immobili: Milano la più "veloce" con meno di 3 mesi

Milano si conferma la città più veloce in Italia per la vendita di immobili, con un tempo medio di soli 2,7 mesi nel primo semestre del 2024. Questo dato rimane invariato rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo l'analisi di Immobiliare.it Insights. Seguono Bologna e Firenze, dove gli immobili vengono venduti in circa 3,3 mesi, con una leggera crescita rispetto all'anno precedente. Roma si posiziona subito dopo, con un tempo medio di 3,4 mesi, in leggero aumento rispetto al 2023.

Le città con tempi di vendita moderati

Napoli e Verona si mantengono sotto i 4 mesi di media, rispettivamente con 3,5 e 3,7 mesi, registrando una diminuzione nei tempi di vendita rispetto all'anno precedente. A Torino, i tempi rimangono stabili a 4,1 mesi, mentre i grandi centri siciliani, Catania e Palermo, registrano rispettivamente 4,4 e 4,5 mesi. A Catania si è osservata una significativa riduzione dell'8% nei tempi di vendita, mentre Palermo ha visto un aumento del 7%.

Bari: la città più lenta

Venezia richiede in media 4,9 mesi per vendere una casa, ma ha visto una riduzione dei tempi del 7,7% rispetto all'anno precedente. Bari, invece, chiude la classifica con 5,5 mesi medi, segnando un aumento del 13,1% rispetto al 2023. Nonostante le variazioni tra il 2023 e il 2024, tutte le città hanno registrato un miglioramento rispetto al 2019. I tempi di vendita si sono ridotti di oltre il 20% in tutte le città analizzate, con Verona e Milano che guidano questa tendenza con cali superiori al 40%.