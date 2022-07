Temporale, danni in Lombardia. Linea Milano-Mortara interrotta

Il temporale abbattutosi a Milano e in Lombardia nella notte di martedì ha portato il tanto atteso raffrescamento delle temperature e un po' di preziosa acqua sul territorio. Ma ha anche provocato danni.

Temporale: linea ferroviaria Milano-Mortara interrotta

La linea ferroviaria Milano-Mortara risulta infatti interrotta a causa della caduta di due grossi alberi. Lo hanno comunicato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano. I pompieri, giunti sul posto con diversi mezzi, hanno lavorato tutta la notte per rimuovere gli alberi dai binari, operazione che sarebbe terminata stamani secondo quanto riferisce Ansa. La linea, secondo le prime informazioni, sarebbe ancora sospesa.

Secondo quanto precisato stamani dai Vigili del fuoco, l'intervento piu' importante nell'interruzione della linea ferroviaria si e' verificato ad Abbiategrasso (Milano). I mezzi di soccorso sono rientrati e si attende il ripristino della circolazione in tempi ancora non noti.

Temporale: 120 interventi dei vigili del fuoco nel Milanese

Nel corso della scorsa notte solo i Vigili del fuoco di Milano hanno dovuto effettuare oltre 120 interventi solo nell'area della citta' metropolitana a causa del Maltempo, come allagamenti, alberi caduti e tetti e strutture pericolanti. A Parabiago e Legnano gli interventi piu' rilevanti. Trenord sul suo sito conferma che "per la presenza di piante cadute sulla sede ferroviaria a causa del maltempo, la circolazione tra le stazioni di Vigevano e Albairate e' sospesa"

Nel Varesotto alberi caduti e sottopassi allagati

Alberi caduti e sottopassi allagati nella zona del Varesotto. Sono state numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, a causa del maltempo che si è abbattuto dalla tarda serata di ieri in tutta la zona. Le zone maggiormente colpite sono state Saronno, nella zona intorno a Malpensa e a Luino.

Maltempo in Lombardia, Coldiretti fa la conta dei danni

Grandine e vento forte si sono abbattuti su molte zone della Lombardia, causando danni ingenti nelle campagne gia' provate dalla siccita'. E' quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti in occasione dell'ondata di maltempo sulla regione. Il maltempo ha colpito duro in Oltrepo Pavese, in particolare sui vitigni nei comuni di Santa Maria della Versa e Castana, con danni fino all'80 per cento sull'uva quasi matura. Devastazioni nei pascoli della Valcamonica, nel Bresciano e negli alpeggi della Val Grigna, oltre che nella zona dell'alto Garda, sempre nel Bresciano, a Pertica Bassa, con gravi conseguenze su mais, zucche, zucchine e piante da frutta. Investito anche il Lodigiano, dove la grandine ha distrutto le foglie del mais e ha piegato le piante in una fase decisiva della loro crescita. Danni anche ad alcune cascine vicino al capoluogo.

Tromba d'aria nell'ovest Milano

Ed ancora, una tromba d'aria e la forte pioggia mista a grandine hanno investito a ovest di Milano l'area tra il comune di Arconate e quello di Parabiago, spezzando il mais e la soia, oltre a scoperchiare le strutture agricole. Segnalazioni di danni riguardano infine i pascoli di passo San Marco, in Valtellina al confine con la Bergamasca, e le coltivazioni in campo in alcune zone della Brianza. "La pioggia - osserva la Coldiretti - e' attesa per combattere la siccita' nelle campagne, ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni poiche' i terreni non riescono ad assorbire l'acqua che tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti"