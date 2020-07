Tenta di uccidere la moglie a colpi d’arma da fuoco e poi di suicidarsi



Prima ha tentato di uccidere la moglie sparandole con la sua pistola. Poi ha esploso altri colpi contro sè stesso. La coppia di 81enni è ora ricoverata in condizioni gravissime in ospedale. Il tentativo di omicidio-suidicio è avvenuto questa mattina a Milano, in un appartamento di via Forze Armate, alla periferia Ovest della città.



A lanciare l'allarme è stato il figlio dei due coniugi: doveva accompagnare il padre in ospedale dove avrebbe dovuto essere ricoverato per una patologia non grave. Ma quando è entrato nell'appartamento ha trovato il corpo dell'anziano genitore riverso su quello della madre. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo. Ora è ricoverata nel reparto di rianimazione con una profonda lesione cerebrale provocata dal colpo di arma da fuoco esploso all'altezza della tempia. Il marito è invece al Niguarda. Gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti sul posto, hanno trovato nell'appartamento due pistole, entrambe regolarmente detenute dall'uomo. Se la dinamica pare ormai accertata, restano da chiarire i motivi di un gesto simile: l'ipotesi più probabile, al vaglio degli investigatori, è che l'uomo, che aveva problemi di depressione, non sopportasse l'idea di abbandonare la moglie, lasciandola sola in casa durante il periodo del suo ricovero in ospedale.