Tenta di uccidere un senzatetto nel Milanese: arrestato

I militari della Stazione di San Donato Milanese hanno arrestato per tentato omicidio un cittadino brasiliano di 27 anni. Secondo una prima ricostruzione, intorno alla mezzanotte l'uomo ha aggredito un uomo italiano di 57 anni senzatetto colpendolo al capo e al volto con calci e pugni ed al volto con violenti pugni e calci. Gli operanti hanno rintracciato l'aggressore, in evidente stato di ebrezza, a poche centinaia di metri dal luogo dell'evento, con i vestiti ancora sporchi di sangue. La vittima, trasportata presso il Policlinico di Milano in codice rosso, e' tuttora ricoverata in prognosi riservata.