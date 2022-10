Tenta omicidio bimba di 9 mesi: “Ho vuoti di memoria”

Ha detto di non ricordare nulla e di avere dei vuoti di memoria, pur assumendosi la responsabilità del pestaggio, Mario Franchini, l'uomo di 28 anni indagato per tentato omicidio ai danni di una bimba di 9 mesi, figlia della sua compagna, avvenuto in un condominio di Casarile ai confini della Città metropolitana di Milano e la provincia di Pavia.

Franchini, al momento in carcere a Pavia, è stato fermato domenica mattina ed entro domani dovrebbe essere sentito per l'interrogatorio di garanzia sulla dinamica e il movente che lo hanno spinto a picchiare la piccola.