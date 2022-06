Tentata estorsione a un imprenditore, rinvio a giudizio per Bombardini

L'ex calciatore di Serie A e Serie B Davide Bombardini è stato rinviato a giudizio a Milano, assieme a due ultrà dell'Inter, per una presunta tentata estorsione del novembre 2018. L'ha deciso la gup Lorenza Pasquinelli, accogliendo la richiesta del pm Leonardo Lesti.

Bombardini accusato di aver minacciato un imprenditore per saldare debito

Bombardini, 47 anni, difeso dall'avvocato Danilo Buongiorno, è accusato di aver minacciato un imprenditore per farsi consegnare centomila euro per saldare un debito contratto per l'acquisto delle quote sociali di un'azienda, la 'Milano Procaccini srl', di cui il calciatore era socio. Il processo comincera' il prossimo 13 ottobre davanti all'ottava sezione penale del tribunale di Milano.