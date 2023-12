Terna: investimenti per 1,3 mld in Lombardia in prossimi 10 anni

Terna realizzerà in Lombardia investimenti per 1,3 miliardi nei prossimi 10 anno. Il gestore della rete elettrica nazionale guidato da Giuseppina Di Foggia, ha incontrato a Milano la Regione Lombardia per presentare gli interventi infrastrutturali previsti in regione dal Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale 2023-2032. La principale novità introdotta dal Piano di Sviluppo è la rete Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell'energia in corrente continua (HVDC, High Voltage Direct Current) per raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica: prevista una nuova dorsale elettrica HVDC di oltre 400 km tra Milano e Montalto (Viterbo), funzionale all'integrazione di capacità rinnovabile.

Nuove infrastrutture per la rete elettrica dei Giochi olimpici

Il progetto, che incrementerà la sicurezza del trasferimento di energia del Mezzogiorno verso le regioni del Nord Italia caratterizzate da una maggior domanda, prevede un tratto marino da Montalto ad Avenza (Massa Carrara), e l'ammodernamento con riconversione a 500 kV in corrente continua di linee aeree esistenti dalla zona di Avenza verso il sud della Lombardia. Il Piano di Terna prevede, inoltre, nuove infrastrutture per la rete elettrica dei Giochi olimpici e paralimpici 'Milano-Cortina 2026' che incrementeranno, con opere a ridotto impatto paesaggistico, l'affidabilità elettrica nei luoghi in cui si svolgeranno le Olimpiadi invernali.