Terramare: poesie e musiche dalla Sicilia con Tindaro Granata

Il 21 febbraio alle ore 21 sul proscenio di Après-coup Teatro Milano, via Privata della Braida 5, arrivano dalla Sicilia le poesie di Tindaro Granata: Terramare. Una serata di poesie lette con accompagnamento musicale. Poesie siciliane che parlano di origini, della propria terra di appartenenza ad una civiltà arcaica dalla quale arriviamo e che cerca di parlarci dell’uomo di ieri per capire chi è l’uomo di oggi.

Poesia e musica si alterneranno grazie alla fisarmonica del maestro Ciro Radice.

Terramare è un’antica parola della quale non si conosce l’origine precisa, ma in antico siciliano Terramare era un luogo magico nel quale poteva succedere qualsiasi cosa, perché non era terra e non era mare ma poteva essere terra e mare allo stesso tempo.

Il mondo tecnologico ci ha insegnato a comunicare per immagini, con velocità siamo riusciti ad arrivare dall’altro lato del mondo e addirittura clonare parti delle nostre cellule, ma ancora oggi e per sempre gli esseri umani hanno un legame molto forte con la terra e con il mare.

Le poesie che Tindaro leggerà in questa particolare serata avranno a che fare con un mondo fatto di sensazioni antiche che riportano lo spettatore nella propria Terramare.

Uno spettacolo davvero imperdibile e irripetibile, un’occasione unica per assistere alla magia della collaborazione tra due artisti eccezionali per la prima volta insieme sullo stesso palcoscenico, infatti, Tindaro sarà accompagnato da Ciro Radice alla fisarmonica.

L’idea è di alternare delle poesie siciliane di Ignazio Buttitta, e Salvatore Quasimo, Gesualdo Bufalino e altri autori, a musiche con la fisarmonica eseguite dal maestro Ciro Radice.

Una serata che sarà una conferenza spettacolo poetica e divertente, siciliana e con diverse sorprese, anche milanesi.

Ingresso 15 euro con calice di vino

Info e prenotazioni: proscenio@apres-coup.it - 0238243105