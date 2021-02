Lombardia, Terremoto al Dg Welfare. Moratti manda via Trivelli



Marco Trivelli è stato rimosso dall’incarico di direttore generale Welfare di regione Lombardia e spostato a Vimercate. Al suo posto in arrivo Giovanni Pavesi, classe 1961, laurea in economia e commercio con Master in Direzione Aziende Sanitarie e General Manager dell'Azienda Sanitaria ULSS 8a di Vicenza.



Il percorso che ha portato alla sostituzione di Trivelli è stato rapidissimo, tanto da aver lasciato stupiti gli addetti ai lavori. Letizia Moratti ha deciso per un cambio immediato per dare nuovo slancio alla dg welfare, che riteneva essere non adeguata per la sfida della vaccinazione di massa.

Cambio dg Welfare, Carretta (Azione) : “Menomale che in Lombardia hanno fatto tutto giusto”

“Menomale che in Regione Lombardia «abbiamo fatto tutto bene»” così l’ironico commento del Consigliere di Opposizione Niccolò Carretta (Azione) che riconosce gli onori a Trivelli: “Ha lavorato in un clima politico certamente non sereno e sono sicuro abbia fatto il massimo mettendo anche la sua faccia in Commissione Sanità al posto dell’Assessora Moratti che è sparita, ma se dopo Gallera cambia ancora anche il DG Welfare, almeno si riconosca davanti ai cittadini l’enorme quantità di errori fatti e mancanze oggettive di questi mesi, interrompendo finalmente questa narrazione del «va tutto bene». Auguro buon lavoro al nuovo incaricato, nella speranza che questo avvicendamento tolga ogni scusa e si inizi a lavorare velocemente e con serietà per la tutela della saluta dei lombardi”. Questo il commento del Consigliere Regionale Niccolò Carretta (AZIONE) in seguito al cambio di Direttore Generale Welfare voluto dall'Assessora Moratti