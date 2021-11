Terrorismo, 19enne arrestata: mai pensato al martirio



Ha affermato di non aver mai preso in considerazione di "diventare martire, ne' di andare a combattere" nelle zone di guerra, Bleona Tafallari, la 19enne originaria del Kosovo, arrestata ieri a Milano con l'accusa di terrorismo internazionale e interrogata oggi dal gip Carlo Ottone De Marchi. La giovane ha negato gli addebiti e fornito la sua versione. All'accusa di aver raccolto fondi per aiutare le mogli dei soldati dello Stato Islamico a fuggire dal campo di prigionia a Raqqa, in particolare 21 mila dollari per una donna, ha replicato di averlo fatto perche' era "dispiaciuta" per i bambini e "volevo aiutarla in qualche modo".