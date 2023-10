Terrorismo, il questore di Milano: "Livello attenzione rimane altissimo"

"Il nostro livello di attenzione è massimo per quella che è l'imprevedibilità e la fluidità della minaccia che si può manifestare in qualunque momento. Abbiamo menzionato episodi la cui prevedibilità è davvero difficile, è sicuramente un momento estremamente sensibile in cui tutte le forze dell'ordine esplicano la loro massima capacità anche da un punto di vista investigativo, e l'operazione di ieri ne è la dimostrazione. Lungi dal dire che noi risolviamo tutto, ma la serietà, l'impegno e la costanza sono massimi". Lo ha detto Giuseppe Petronzi, Questore di Milano a 24 Mattino su Radio 24.