Terza riunione Majorino-M5S: ancora nulla di fatto

Non c'è ancora l'accordo tra la coalizione di centrosinistra e il M5s sul sostegno dei pentastellati alla candidatura in Lombardia di Pierfrancesco Majorino. Ieri pomeriggio, nel giorno dell'Immacolata, si è svolto il terzo incontro nel giro di una settimana organizzato per discutere "di temi".

Passi in avanti sul tema del lavoro

Lo stallo rimane, anche se, dopo l'intesa dei giorni scorsi su ambiente e sanità, nel corso della riunione sarebbero stati fatti passi in avanti sul tema del lavoro, con una convergenza sulla premialità per chi investe in sicurezza e prevenzione e sul potenziamento dei centri per l'impiego. Sull'agricoltura i presenti hanno convenuto sulla necessità "di avere una pianificazione per affrontare le crisi idriche ed evitare che si trasformino in alimentari", incentivando sistemi sempre più sostenibile.

Accordo su bioenergie, i cui iter devono partire dall'analisi sull'effettivo fabbisogno regionale

Altro tema su cui si è raggiunto un accordo riguarda le bioenergie, i cui iter devono partire dall'analisi sull'effettivo fabbisogno regionale, tenendo conti degli impatti cumulativi sul territorio dal punto di vista ambientale e sanitario. Il lavoro delle delegazioni proseguirà sabato mattina. Alla riunione hanno partecipato per il Pd il consigliere regionale Matteo Piloni, per il M5s il coordinatore lombardo Dario Violi e il capogruppo Nicola Di Marco, per Sinistra Italiana-Verdi Paolo Matteucci e Walter Andreazza per i Lombardi Civici Europeisti.