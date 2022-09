Terzi di Sant'Agata vola a Brescia-Treviglio: "Fdi, risultato straordinario"

L'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, ex ministro degli Esteri, esulta per la vittoria del centrodestra nel collegio di Treviglio - Bergamo Brescia dove era candidato in quota Fratelli d'Italia, e che ha raggiunto il 60% dei consensi: "Il risultato del nostro partito, Fratelli d'Italia, che ha fatto segnare un 32% di consensi, mi spinge innanzitutto a ringraziare i nostri elettori. E a promettere loro il massimo impegno in un momento difficile per l'intero paese. Un ringraziamento inoltre a tutti i sostenitori, agli iscritti, ai dirigenti del partito e al meraviglioso staff che mi ha consigliato e seguito in queste settimane di avvincente campagna: nell'obiettivo , con la Presidente Giorgia Meloni di risollevare l'Italia"