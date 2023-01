Terzo Polo in Lombardia, Calenda: "Doppieremo il risultato delle politiche"

Carlo Calenda, fondatore di Azione e uomo di punta del Terzo Polo con Italia Viva, sosterrà alle regionali in Lombardia Letizia Moratti. Un nome, quello dell'ex vicepresidente e assessore alla sanità, su cui il Terzo Polo punta moltissimo.

Carlo Calenda e la fiducia in Letizia Moratti

Il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell'evento 'L'unità dei liberaldemocratici' in corso a Milano, ha quindi espresso grande fiducia sulle elezioni regionali lombarde che si terranno il 12 e 13 febbraio prossimi. "Eravamo già a doppia cifra in questa regione alle politche (la coalizione del Terzo Polo aveva superato il 10%.) - ha infatti rimarcato Calenda - e visto che Letizia Moratti sta facendo un'ottima campagna in Lombardia, fondata sui fatti sui programmi, ci aspettiamo il doppio del risultato delle politiche. Non lasciamo la Lombardia alla destra o alla sinistra, diamola alla Moratti" ha concluso.