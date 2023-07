Tesoriere della Lega Alberto Di Rubba condannato a Milano

È stato condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro, Alberto Di Rubba, nominato ad aprile nuovo amministratore federale della Lega. Di Rubba è anche ex presidente della Lombardia Film Commission ed ex direttore amministrativo del Carroccio al Senato.

Tesoriere della Lega Alberto Di Rubba condannato a Milano

La condanna in una tranche di indagine, coordinata dall'aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi, scaturita da quella sul caso Lfc, che aveva portato già ad una condanna per Di Rubba e per Andrea Manzoni, ex revisore contabile della Lega alla Camera. Lo ha deciso il gup Natalia Imarisio, che ha mandato a processo Manzoni.

Majorino (Pd): chiederemo una commissione d’inchiesta

“La vicenda della Lombardia Film Commission è un vero scandalo lombardo e la condanna dell’ex presidente Di Rubba, uomo dei conti della Lega, ne è l’ennesima conferma. Come ho detto in campagna elettorale, per anni il Pd in Regione ha chiesto conto delle incongruenze relative all’acquisto del capannone che funge da nuova sede dell’ente e per anni la Giunta Fontana e la Lega hanno alzato una scandalosa cortina fumogena, negando e sminuendo ciò che appariva chiaramente come un’operazione discutibile. Ora chiederemo una commissione d’inchiesta, a costo di farla da soli, per smascherare il sistema di potere che ha portato ai reati alla base le diverse condanne, avvenuti a danno dei lombardi”. Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino commenta la condanna per peculato di Alberto Di Rubba, ex presidente di Lombardia Film Commission, nell’inchiesta nata dall’acquisto del capannone di Cormano.