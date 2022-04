The Manzoni, il nuovo menù è un inno alla forza vitale della primavera

Al The Manzoni il menu Dynamo è un omaggio al movimento

The Manzoni presenta il suo nuovo menu Dynamo che si ripromette di essere una vera esplosione di gusto. Il locale, di grande impatto ed eleganza, ha aperto nel 2019 in via Manzoni 5 a Milano, a pochi metri dal Teatro alla Scala, da Piazza Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele. A firmare gli arredi è il designer londinese Tom Dixon e il suo tocco rende davvero suggestivo il ristorante.

Il nuovo chef del The Manzoni è Giuseppe Daniele, allievo di Antonio Giuda, Luigi Taglienti e Niko Romito. Insieme a lui in cucina anche lo chef Gabriele Fiorino e il pastry chef Halit Gajda. “Non è necessario esagerare. Semplicità e pulizia”. Così suggeriva Niko Romito allo chef Daniele, insegnamento indispensabile se si vuole fare questo mestiere con un certo passo. “Sulla semplicità non bisogna risparmiare. È fondamentale, ci deve sempre essere nella giusta quantità e usata con raziocinio. Poi arriva tutto il resto. È grazie a questo ingrediente, prosegue lo chef Daniele, che si va all’essenza del pensiero, delle materie e dei gusti. L’essere essenziale è una forza comunicativa incisiva. Sarò sempre grato agli chef Guida, Taglienti e Romito per avermi insegnato il mestiere più difficile, quello di essere prima un uomo e solo dopo un cuoco.”

Giuseppe Daniele, Gabriele Fiorino e Halit Gajda si incontrano nelle cucine di grandi chef, qui si formano, crescono e saldano un legame tra di loro. Oggi dunque non sono solo colleghi, ma anche amici. Altre figure chiave del locale sono il general manager Paolo Quadrini, il direttore di sala Franco Cozzo, il sommelier Gabriel Albuquerque e il barman Ralf Fortuna.

The Manzoni, piatti e menu

Fra le proposte del nuove menu si distinguono gli originali gnocchi di patate con clorofilla di spinaci su una base di crema di cavolfiore e una spolverata di liquerizia, un piatto perfetto per chi ama i contrasti e i sapori decisi. Ma anche la terrina di verdure, fresca, colorata e saporita è una scelta perfetta per la primavera come pure gli asparagi bianchi, crema al parmigiano e nocciole.

Eccellenti i dolci, in particolare la sorprendente sfera al cioccolato avvolta nell'oro e la tartelletta cioccolato e lampone.

“Dynamo” è un nome che richiama il movimento esattamente ciò che il percorso gastronomico vuole simboleggiare, un richiamo alla primavera e alla sua incontenibile forza vitale.

“Dynamo nasce dal movimento perenne dei cicli della natura di cui siamo consapevoli spettatori. Non possiamo che accogliere ciò che ci viene dato. Nostro compito interpretarlo, lavorarlo e condividerlo. Un modo per tradurre in azione quel pensiero che è il perno su cui gravita la materia. La nostra essenza.” Da questo sotteso nasce il menu che da aprile a settembre verrà proposto al The Manzoni. “I piatti su cui abbiamo investito tempo, energie e notti insonni - aggiunge sorridendo lo chef Daniele - dovevano essere così talmente strutturati nella loro semplicità, da trasformarsi in campi magnetici, in modo tale da attrarre l’attenzione dei nostri ospiti.”

Accanto al menu primaverile “Dynamo”, al The Manzoni c’è psempre la possibilità di gustare i piatti più noti dello chef Daniele.

DYNAMO

ANTIPASTI “CRUDI E COTTI”

-Carpaccio di gamberi rossi, foie gras e caffè. 35€

-Tonno croccante, olive disidratate e caprino. 28€

- Panino al vapore , tartare di manzo e caviale. 32€

- Asparagi bianchi , crema al parmigiano e nocciole. 24€

-Polpo , patata alla barbabietola e la sua acqua 28€

-Sgombro marinato agli agrumi, acqua di pomodoro e caviale. 30€

-Ravioli di rapa bianca, vitello sfilacciato e il suo fondo. 26€

-Terrina di verdura e pesto di rucola. 20 €

-Culatello e burrata. 24€

PRIMI PIATTI

-Risotto “Pozzi Riserva” alla milanese con midollo scottato- 24€

-Eliche “Gerardo di Nola” , zucchine salsa al pecorino e tartufo nero. 28€

-Bottoni neri, patata al limone , crema di piselli e seppia arrosto. 32€

-Risotto “Pozzi Riserva” all’astice e caviale. 55 €

-Linguine “Gerardo di Nola” , acqua di scamorza affumicata , salsiccia di Bra e peperone crusco. 26€

SECONDI PIATTI

- La cotoletta. 38€

-Branzino scottato , cavolo viola e spinaci saltati con uvetta sultanina. 42€

-Filetto di manzo agli asparagi verdi. 40€

-Lombo di agnello arrosto , indivia all’ arancia e gin, ravanelli all’ aceto di lampone. 36€

-Filetto di scorfano in brodo , cipollotti bruciati e tartufo nero. 36€

Selezione di formaggi , marmellata di fichi piccante ,marmellata di cipolla rossa e cannella. (7) 22€

Menu degustazione 120 € (Bevande Escluse)

-Asparagi bianchi, crema al parmigiano e nocciole.

- Carpaccio gamberi rossi foie gras e caffè.

-Gnocchi di spinaci, crema al cavolfiore e liquirizia.

-Galletto alla cacciatora con peperone arrosto.

-La triglia , crema di pane e cima di rapa.

- Mousse ai tre cioccolati e fava tonka.