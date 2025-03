"Through Her Eyes": la mostra fotografica di Max Vadukul a Palermo

Dopo il successo internazionale che l’ha vista protagonista a Dubai, Milano e Roma, la mostra fotografica "Through Her Eyes" del celebre maestro contemporaneo Max Vadukul è pronta ad incantare Palermo. Dall’ 8 marzo al 2 giugno 2025, Palazzo Reale ospiterà questo straordinario omaggio alla figura femminile raccontata attraverso l’arte senza tempo della fotografia in bianco e nero. L'inaugurazione della mostra è prevista in occasione della Giornata Internazionale della Donna proprio per rafforzare la celebrazione della femminilità in tutte le sue espressioni.

“Through Her Eyes”: una esplorazione delle molteplici sfaccettature della donna contemporanea

“Through Her Eyes” è un viaggio in 14 scatti che attraversa epoche e culture esplorando le molteplici sfaccettature della donna contemporanea. Max Vadukul - con la sua sensibilità unica e il suo stile inconfondibile - offre una visione profonda e intima della femminilità immortalata nel volto e nei gesti di una musa d’eccezione: la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti. Un’interprete ricca di carisma e intensità, capace di incarnare l’animo femminile con un’energia evocativa e potente.

Palermo - crocevia di storia, arte e cultura – si trasforma in uno scenario privilegiato per questa esposizione, che si inserisce perfettamente nel ricco palinsesto artistico della città. Palazzo Reale - con il suo prestigio e la sua eredità culturale - accoglie le importanti stampe in bianco e nero di Vadukul, trasformando i suoi spazi in un luogo di riflessione sul ruolo della donna nel tempo e nella società. Una celebrazione della bellezza, della forza e della resilienza femminile che trova nel capoluogo siciliano una cornice ideale tra passato e presente, tradizione e innovazione.



Ludmilla Voronkina Bozzetti incarna un universo femminile senza tempo

"Through Her Eyes " non è solo una mostra fotografica, ma un viaggio visivo e emotivo attraverso il quale Vadukul rende omaggio alla donna in tutte le sue sfaccettature. Madre, figlia, musa, lavoratrice, ribelle, sognatrice: ogni immagine racconta una storia, catturando l’essenza di una figura che non può essere confinata in un unico ruolo. Ludmilla Voronkina Bozzetti, protagonista assoluta del progetto, incarna con straordinaria intensità questo universo femminile senza tempo. "Ho cercato di dare voce alle molteplici anime della donna, attraverso sguardi, pose e atmosfere che potessero parlare direttamente al cuore di chi osserva", racconta Ludmilla Voronkina Bozzetti. "Essere al centro di questa narrazione visiva è stato un onore e un’esperienza profonda, perché ogni immagine è un inno alla nostra forza e complessità” conclude.

L’esposizione si distingue per l’intensità del suo impatto visivo: 14 stampe di grande formato che avvolgono lo spettatore in un’atmosfera suggestiva, in cui il bianco e nero si fa strumento narrativo per esplorare la profondità, la forza e l’energia femminile. L’uso magistrale della luce e delle ombre da parte di Vadukul dà vita a immagini che sembrano scolpite nel tempo, rivelando una bellezza autentica e potente.

Le fotografie - realizzate in una villa storica lombarda - sono il risultato di un lungo processo creativo in cui l’artista ha saputo cogliere la verità del soggetto senza artifici, lasciando emergere emozioni pure e non filtrate. "Dietro il mio obiettivo, sono sempre alla ricerca di un’anima, di una storia", afferma Vadukul. "Ludmilla mi ha offerto un universo da esplorare, una fonte di ispirazione inesauribile" conclude.

La mostra si propone di stimolare una riflessione sulla condizione femminile e sulla sua evoluzione nel tempo, attraverso una narrazione visiva che esalta il ruolo centrale della donna nella società, nella storia e nell’arte.