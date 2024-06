"Ti faccio incontrare Di Caprio": donna truffata per 6mila euro sporge denuncia

Sperava di incontrare il suo idolo Leonardo Di Caprio, ma è stata truffata per 6.750 euro. Una 48enne ha presentato una denuncia contro ignoti per truffa alla Procura di Milano. Come racconta il quotidiano Il Giorno, la donna è caduta in trappola su una delle pagine social non ufficiali dell'attore, dove è stata contattata dal sedicente Rick Yorn, "produttore e agente" di Di Caprio. In cambio della promessa di incontrare a Cannes il suo idolo, la donna ha versato in più tranche del denaro. Che le è servito per pagare un contratto e la falsa tessera della fondazione creata dall'attore. Quando ha capito di essere stata raggirata, è partita la denuncia.