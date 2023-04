Tiffany & Co sbarca in Montenapoleone

Nuova prestigiosa apertura in via Montenapoleone a Milano. Al civico 2, infatti, si prepara ad ospitare tre delle teste di serie del colosso Lvmh. All’inizio dell’arteria milanese dello shopping di lusso sta infatti per aprire Tiffany & Co, con un nuovo spazio commerciale che andrà ad affiancarsi a quello situato al 19/A di via della Spiga. Il punto vendita di piazza Duomo 1 è dato invece in chiusura, anche se questo è ancora un rumors che non è stato confermato.

Sbarcano in Montenapoleone, dunque, Tiffany & Co punta al pubblico di lusso. Nel primo trimestre del 2023 Lvmh ha registrato vendite per oltre 21 miliardi di euro (21,035 miliardi la cifra esatta), in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo 2022. Anche la crescita organica si è attestata al 17 per cento.

A completare la configurazione dei tre spazi commerciali di via Montenapoleone 2 saranno poi Louis Vuitton e Bulgari.