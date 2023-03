Per cablare Italia mancano 10mila tecnici. L'allarme dai dati di Openjobmetis

Per cablare l'Italia servono professionalità super tecniche che non si trovano, "oltre 10mila figure specializzate che serviranno per stendere la fibra e realizzare le reti 5G" ma c'è "un mismatch tra le esigenze dei comparti produttivi e il capitale umano disponibile è sempre più profondo. L'allarme è lanciato dai dati dell'agenzia per il lavoro Openjobmetis ripresi anche dall'Ansa. Ad esempio, il 61% delle posizioni per ingegneri elettronici e il 56% di quelle per ingegneri industriali rimangono scoperte.

La situazione non cambia di molto per gli operai specializzati (qui il 55,4% delle richieste non viene soddisfatta) e per profili tecnici qualificati (49%)". Sono i dati dell'agenzia per il lavoro Openjobmetis che ha risposto a questa forte domanda creando una divisione ad hoc, Techne di Openjobmetis per fare scouting per aerospazio, difesa, rail, energy, cantieristica.Un altro dato interessante, sottolinea una nota, riguarda l'età delle persone assunte in questi ambiti: il 43% ha meno di 30 anni, il 40% è nella fascia 30/50 anni e il 17% ha più di 50 anni.