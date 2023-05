Tlc Worldwide lancia Cosmos, piattaforma di premi e insights sui consumatori

COSMOS è una piattaforma automatizzata per lo sviluppo di progetti di engagement e un tool di gestione dei rewards. È in grado di creare siti web brandizzati, unendo il reward adeguato al target di consumatori, fornendo una piattaforma di redemption in white label per erogare i premi. Sfruttando i dati e gli insights raccolti da oltre 400 programmi di acquisition e retention gestiti da TLC ogni anno, le aziende possono creare campagne altamente personalizzate e in grado di toccare profondamente i propri consumatori.

Johnson: "Cosmos è un game-changer nel settore acquisition e loyalty"

“Siamo entusiasti di presentare COSMOS ai nostri clienti” ha detto Alec Johnson, CEO of TLC Worldwide. “Questa piattaforma è un game-changer nel settore acquisition e loyalty, offrendo alle imprese un livello di insights a targhettizzazione che non era mai stato possibile prima d’ora. Con COSMOS, le aziende possono connettersi e premiare i propri clienti in un modo molto personalizzato e impattante, portando un miglior engagement, una loyalty più solida e un più alto consumer LTV”

COSMOS offre alle imprese un ampio range di possibilità: l’accesso al network di rewards più selezionato e vasto del mondo, la creazione di campagne, un’ampia analisi in tempo reale e reportistica del comportamento dei clienti. Con la sua interfaccia intuitiva e le sue grandi possibilità, COSMOS è la piattaforma ideale per le imprese che cercano di acquisire e mantenere consumatori.

Baine: "Tlc Worldwide sempre all'avanguardia per tecnologia e innovazione"

“In TLC Worldwide, cerchiamo sempre di essere all’avanguardia in termini di tecnologia e innovazione” aggiunge Emma Baine, COO of TLC. “Il lancio di COSMOS è un altro esempio della nostra propensione allo sviluppo di soluzioni innovative che portano risultato ai nostri clienti”

I benefici per i clienti sono rilevanti:

• Rapida messa online di progetti per raggiungere obiettivi di business e migliorare l’engagement dei clienti tramite l’erogazione di rewards esperienziali

• L'offerta di un’experience end to end nel campo dei rewards

• Un ROI elevato rispetto alla spesa per i rewards

• Un incremento della loyalty e dell’engagement dei consumatori

• Insights e first party data sui consumatori

• UX intuitiva

Il lancio di COSMOS arriva mentre le aziende sono più focalizzate sul proporre esperienze personalizzate e localizzate ai propri consumatori. TLC Worldwide è nella posizione giusta per aiutare le imprese a incontrare la domanda, offrendo loro una piattaforma che è altamente efficiente e facile da usare. Per approfondire ogni aspetto di COSMOS e ogni servizio offerto da TLC Worldwide, QUI IL LINK