Milano

Giovedì, 27 febbraio 2020 - 16:16:00 Tommaso Zorzi canta "La tipica tronista italiana" (in quarantena). Video Tommaso Zorzi e Stefano Sala in un video virale che prende in giro la tronista-tipo

Se un certo clima da coprifuoco dovuto al Coronavirus ha stancato molti milanesi, c'è chi la prende a ridere e, anzi, trasforma il tempo forzatamente libero da impegni di lavoro, palestra, cene e aperitivi vari in una spassosa canzone-parodia. Parliamo di Tommaso Zorzi, conduttore, influencer e webstar che - dal divano di casa - canta insieme a Stefano Sala, modello ed ex-gieffino. E così con un video pubblicato sul suo profilo Instagram intitolato "La tipica tronista italiana" prende in giro un certo stereotipo della tronista-tipo di Uomini e Donne, facendo la parodia al successo di Dj Matrix “La tipica ragazza italiana“. Il tutto anche con una bella voce sorprendente. Una svolta musicale per Zorzi?

Visualizza questo post su Instagram LA TIPICA TRONISTA ITALIANA ft. @stevenlivingroom Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi) in data: 27 Feb 2020 alle ore 3:28 PST