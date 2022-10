Torna a salire il numero di incidenti stradali in Lombardia

In Lombardia nel 2021 e' tornato a salire il numero degli incidenti stradali rispetto ai dodici mesi precedenti. Occorre tuttavia ricordare che in Italia nel 2020 l'incidentalita' si era ridotta di un terzo e la mortalita' sulle strade di un quarto a causa di lockdown, blocchi della mobilita' e coprifuoco dovuti all'emergenza Covid-19. In Lombardia nel 2021 si sono registrati 25.838 incidenti (19.964 nel 2020) con 357 morti (317) e 33.672 feriti (25940). I dati nelle tre province di competenza di Automobile Club Milano: a Lodi (parco circolante 180.557 veicoli) si sono verificati 345 incidenti stradali (294 nel 2020) con 4 morti (13) e 503 feriti (437).

Incidenti stradali: i numeri nella Città metropolitana di Milano

La Citta' Metropolitana di Milano (parco circolante 2.393.407) nel 2021 ha fatto registrare 11.385 incidenti (8.043) che hanno provocato 87 morti (74) e 14.390 feriti (10.207 nel 2020). Milano e' tra le province dove sono state risparmiate piu' vite umane rispetto ai dodici mesi precedenti: Torino (-30 morti), Padova (-23), Verona (-23), Bolzano (-22), Forli'-Cesena e Milano (-19). Sempre a Milano l'indice di mortalita' e' inferiore ad 1 morto ogni 100 incidenti. A Monza-Brianza (parco circolante 727.767 veicoli): 25.838 incidenti (19.964), con 19 morti (19) e 2.374 feriti (1980 nel 2020). Il 23,96 per cento degli incidenti mortali in Lombardia e' stato causato dall'elevata velocita'. Infine un dato sui monopattini elettrici: nel 2021 sul territorio lombardo sono stati coinvolti in 811 incidenti che hanno provocato un morto e 776 feriti.

In Italia deceduti 471 pedoni, 220 ciclisti - di cui 13 su bici elettrica - e 9 conducenti di monopattino

Nel corso del 2021 in tutta Italia sono deceduti 471 pedoni, 220 ciclisti - di cui 13 su bici elettrica - e 9 conducenti di monopattino, piu' un pedone morto investito da un monopattino. Nella provincia di Roma il piu' alto numero di pedoni morti (50), seguita da Milano (20), Napoli (18) e Torino (15). Nella provincia di Milano il piu' alto numero di ciclisti morti (10), seguono Padova e Pavia (8), Ravenna e Forli'-Cesena (7). Dei 9 morti su monopattino ben 4 sono concentrati nella provincia di Roma che totalizza cosi' il 44% dei morti a livello nazionale. La causa principale degli incidenti e' la guida distratta che incide sul 28,17 per cento del totale dei sinistri, seguita dal mancato rispetto dei segnali stradali (27,74 per cento).

La Russa (Aci Milano): "Non numeri ma vite spezzate: bisogna fare di più"

"Non si tratta di numeri -ha dichiarato il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa - ma di vite spezzate. Bisogna fare di piu', molto di piu'. L'Automobile Club Milano organizza costantemente corsi di educazione stradale nelle scuole, promuove campagne di sensibilizzazione ed e' sempre pronta a collaborare con le amministrazioni locali per segnalare ed eliminare tutte le cause di maggior rischio di incidentalita'. Sono molto preoccupato dai sempre crescenti dati sui monopattini elettrici: nel 2021 sul territorio lombardo sono stati coinvolti in 811 incidenti che hanno provocato un morto e 776 feriti. Bisogna lavorare tutti insieme a creare regole comuni per tutti gli utenti, perche' ognuno possa sentirsi sicuro in strada".