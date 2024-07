Torna Expo per lo sport 2024, dal 2 all'8 settembre a Milano

Torna l'Expo per lo Sport, giunto alla decima edizione, e che dal 2 all'8 settembre coinvolgendo cinque quartieri di Milano, darà la possibilità di praticare sport a tutte le famiglie con centri estivi gratuiti, convegni, eventi in piazza e un weekend al Parco Sempione in cui provare diverse discipline gratuitamente. Organizzata da DNA Sport Consulting con il contributo della Regione Lombardia e patrocinata da Comune di Milano, CONI, Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute, Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Gen26, progetto Education di Milano Cortina 2026, Expo per lo Sport comprende varie iniziative, punta ad offrire a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle associazioni sportive la possibilità di praticare sport.

I bambini under 14 potranno fare sport gratuitamente

I bambini milanesi nati dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2018, dal 2 al 6 settembre, potranno partecipare gratuitamente ai centri estivi organizzati all'Arena Civica, al Bicocca Stadium e al Soul Basket. In cinque piazze anche di periferia si svolgeranno le attività gratuite pomeridiane di 'Piazze Aperte' per bambini dai 3 ai 9 anni. Ai più grandi, invece, è dedicato il 'Fuori Expo' appuntamenti per i ragazzi tra i 15 e i 20 anni nei centri sportivi dell'area metropolitana. E per celebrare la decima edizione sarà organizzata una maxi area sportiva da 13mila metri quadrati allestita tra Parco Sempione, piazza Sempione e piazza del Cannone, sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle 10:00 alle 19:00, ci saranno oltre 30 postazioni, gestite da enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni, dove i bambini under 14 potranno fare sport gratuitamente e assistere a un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei.