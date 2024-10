Torna il Verde e il Blu Festival, tre giorni di innovazione e sostenibilità tra Roma e Milano



Dal 8 al 10 ottobre, le città di Roma e Milano ospiteranno il Verde e il Blu Festival, un evento dedicato all’innovazione e alla sostenibilità che quest’anno celebra la sua quinta edizione con il tema “Buone idee per il futuro del pianeta”. Dopo il successo delle edizioni precedenti, la manifestazione si svolgerà prima a Palazzo Wedekind a Roma e poi in vari luoghi di Milano, tra cui il MUDEC e il Volvo Studio Milano, che è il main partner dell'evento. In programma keynote speech e tavole rotonde, il festival si propone di affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico, le disuguaglianze socioeconomiche e la crisi energetica, focalizzandosi sulle soluzioni offerte dalla Società 5.0, un modello di sviluppo che mira a migliorare la qualità della vita attraverso la tecnologia e l'inclusione sociale.

Esperti e innovatori a confronto per costruire il futuro

L'incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco come Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, e Jeffrey Schnapp, docente di Harvard, insieme a esperti del settore e leader delle istituzioni. Durante la giornata di apertura a Roma, si discuterà di temi cruciali come la transizione energetica, la gestione sostenibile delle risorse e l'adozione di tecnologie digitali nei servizi pubblici. Il festival rappresenta un'importante opportunità per mostrare esperienze di successo in Italia dove innovazione e tecnologia hanno creato sinergie efficaci per affrontare le sfide ambientali e sociali.

Un'iniziativa che invita alla riflessone e all'azione

A Milano, l'evento continuerà con un programma ricco di dibattiti su temi come la smart economy e l'agricoltura sostenibile, con interventi di accademici e professionisti. Durante la seconda giornata, sarà presentato in anteprima il documentario Lost in Transition, che invita a riflettere su cinque pilastri tematici cruciali per il futuro, dall’energia alla gestione dell’acqua. Giovedì 10 ottobre, presso il Volvo Studio Milano, due tavole rotonde affronteranno questioni di mobilità elettrica e spazi urbani intelligenti, con la partecipazione di Michele Crisci, AD di Volvo Car Italia, impegnata a raggiungere obiettivi ambiziosi di sostenibilità entro il 2030. Con il supporto di importanti partner e media, il Verde e il Blu Festival si conferma come un'importante piattaforma di dialogo e innovazione per un futuro più sostenibile. Scopri il programma completo online su verdebllufestival.it.