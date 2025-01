Torna la Night of Kick and Punch al teatro Principe di Milano

Sabato 1° febbraio, allo storico teatro Principe, in Viale Bligny 52 a Milano, alle 19.45, avrà luogo la 17ma edizione di The Night of Kick and Punch, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. Organizzata da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e con la partnership della Federazione Medico Sportiva Italiana, la Night of Kick and Punch offrirà combattimenti tra i migliori atleti di kickboxing nella categoria dei 70 kg che si affronteranno nelle selezioni del torneo Revolt, la cui fase finale si svolgerà alla Reggia di Venaria il 14 giugno con un montepremi di 100.000 euro, il più alto mai assegnato in Italia e forse anche in Europa.

L'incontro per il titolo europeo vacante WFMC

Al teatro Principe, i combattimenti saranno con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. Con i pugni si potrà colpire solo dalla cintura in su, con i calci si potranno colpire anche le gambe dell’avversario. La federazione di riferimento è la Federkombat, l’unica federazione di kickboxing riconosciuta dal Coni. Inoltre, sabato 1° febbraio gli spettatori potranno assistere ad un incontro per il vacante titolo europeo WFMC tra Shakib El Kadimi e Mohamed Nachba. La categoria di peso è quella dei 65 kg, le regole sono quelle dello stile K-1. I due contendenti combatteranno sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna.

Valente: "Atleti di alto livello per combattimenti equilibrati"

Angelo Valente è soddisfatto della qualità degli atleti che combatteranno al teatro Principe: “Anche quest’anno ho ottenuto atleti di alto livello. Fra di essi, gli italiani Alessio Zeloni (del team Kick and Punch), Enea Fiorini e Gianluca Franzosi che combattono nella categoria dei 70 kg. Shakib El Kadimi (anche lui del mio team) sfiderà Mohamed Nachba per il titolo europeo WFMC. I combattimenti sono tutti equilibrati e questo garantisce spettacolo. Il pubblico continua a tornare ai miei eventi perché sa che organizzo solo sfide tra atleti forti e di pari livello. Come l’anno scorso, ho scelto il teatro Principe perché per decenni ha avuto un ruolo molto importante nella storia del pugilato milanese ed è conosciuto a livello internazionale essendo stato la sede delle scene pugilistiche del film ‘Rocco e i suoi fratelli’ diretto da Luchino Visconti e interpretato da Alain Delon. Essere in un luogo come il teatro Principe aggiunge fascino all’evento. Voglio ringraziare l’avvocato Michele Briamonte, grande appassionato del nostro sport, che mi aiuta a concretizzare questi grandi eventi.”

I biglietti a bordo ring per la serata del 1° febbraio al teatro Principe costano 45 euro. I biglietti per un posto sulla balconata costano solo 30 euro. Si possono acquistare telefonando al 391-4124452. “Avevamo messo in vendita anche biglietti a 60 euro – commenta Marianna Valente – ma sono finiti subito. Consiglio di affrettarsi a comprare i biglietti perché andiamo verso il tutto esaurito. Se rimarrà qualche biglietto, lo venderemo al botteghino del teatro Principe la sera dell’evento”.